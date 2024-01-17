Итальянский аналитик объяснил аудит европейских поставок оружия ВСУ

Глава итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что аудит поставок европейского оружия Украине нужен для давления на страны ЕС, которые сопротивляются поддержке ВСУ. Об этом он рассказал РИА Новости.

16 января СМИ сообщили, что ЕС начал аудит предоставленных Украине вооружений после заявлений о том, что вклад некоторых членов ЕС оказался меньше, чем ожидалось. Европейская служба внешних связей (EEAS) проверяет, сколько именно оружия предоставила каждая страна. Свои оценки комиссия представит перед саммитом ЕС, намеченным на 1 февраля.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц предупредил государства-члены Евросоюза, что их военный вклад в поддержку Украины «слишком мал». Шольц призвал европейских чиновников составить списки обещанных поставок оружия. СМИ писали, что Шольц хочет оказать давление на Францию, Италию и Испанию, поскольку поток западного оружия и помощи замедляется.

По мнению Грациани, результаты аудита могут быть также направлены на «сопротивляющиеся страны» — Венгрию и Словакию.

«Это также стало бы косвенным способом получить информацию о наличии оружия в отдельных странах-членах ЕС», — подчеркнул эксперт.