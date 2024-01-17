Стало известно о прибытии высокопоставленных украинских офицеров в ДНР

На Донецком направлении заметили высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Его источники рассказали, что украинские офицеры провели несколько закрытых совещаний с командирами на местах боевых действий. Также они переговорили с начальниками родов войск и служб, проинспектировали несколько военных объектов, отметил Марочко.

Военный отметил, что после награждения военнослужащих ВСУ, которые отличились при обороне Артемовска и Часова Яра, они уехали в Днепропетровск.