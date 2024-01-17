Полковник оценил запасы оружия ВСУ

«Я полагаю, что те запасы, которыми они сегодня располагают — это чистейшей воды неприкосновенные запасы. Если Запад больше ничего не дает, ну, максимум на месяц хватит им этого, чтобы выполнять какие-то задачи. Это я беру идеальный вариант», — поделился Матвийчук.