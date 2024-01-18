Названо способное противостоять американским ракетам ATACMS российское оружие

«Наша новая разработка. Производится серийно. Это войсковой комплекс противовоздушной обороны, который в то же время адаптирован под поражение таких целей, как баллистические ракеты тактического класса, в том числе ATACMS», — сказал Коротченко, отметив, что на Совете безопасности РФ следует принять решение о кратном увеличении выпуска данных систем.