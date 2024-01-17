Спецоперация на Украине 17 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 января 2024 года.

ВСУ обстреляли село Токаревка в Харьковской области

Украинская армия 16 января подвергла обстрелу подконтрольное России село Токаревка Дергачёвского района Харьковской области, сообщает RT.

Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины выпустили более десяти снарядов.

По его словам, никто из жителей села не пострадал. При этом повреждены некоторые домовладения.

Минобороны России сообщило об уничтожении вооруженной группы ВСУ на купянском направлении

Расчет российской гаубицы Д-30 уничтожил на купянском направлении вооруженную группу и бронемашину противника, сообщает ТАСС.

Российские бойцы на одном из участков обнаружили скопление живой силы украинской армии. После выявления операторами разведывательного беспилотника местонахождения вооруженной группы, координаты целей были переданы на пункт управления артиллерией.

Благодаря корректировке артиллерийского огня, с воздуха расчетом 122-мм гаубицы Д-30 было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ.

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ "Лелека-100" в Херсонской области

Расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил в Херсонской области украинский разведывательный дрон «Лелека-100», сообщает ТАСС.

Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный беспилотник, который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения.

С наблюдательного поста было доложено на пункт управления об обнаружении вражеского дрона. Цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК «Стрела-10М».