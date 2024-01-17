Украинский телеканал сообщил о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает телеканал Freeдом. Подробности происшествия не уточняются.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Чуть ранее серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также СМИ писали о взрывах в Херсоне. Никаких подробностей инцидентов не поступало. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Сумской и Харьковской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.