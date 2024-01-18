Губернатор Гладков: системы ПВО сбили десять украинских ракет над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом утром сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские военные сбили десять ракет над территорией города и в пригородах.

© Телеграм-канал «Элитный Белгород»

Глава региона отметил, что серьезных повреждений не зафиксировано, однако фрагмент украинского снаряда повредил один жилой дом — выбил стекла. Гладков пояснил, что для выяснения подробностей нужно осмотреть территории и опросить местных жителей.