Стало известно о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины

Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Франции в отставке Патрик Дютартр заявил, что в Европе не хватает зенитных ракет для помощи Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI, запись опубликована на YouTube.

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Дютартр заявил о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины и напомнил, что российская сторона совершила много атак с использованием дронов, которые следует перехватывать с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — подчеркнул он.

По мнению военного, в Европе не развивали собственные системы ПВО из-за долгого мира. После окончания холодной войны в НАТО были уверены, что у альянса нет противников, поэтому полагались на ядерное сдерживание. «Ракет класса "земля — воздух" недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО», — заключил Дютартр.