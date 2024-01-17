Макрон пообещал поставить Украине 40 ракет SCALP и «сотни бомб»

«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.