Макрон пообещал поставить Украине 40 ракет SCALP и «сотни бомб»

Париж планирует передать Киеву около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, самоходные гаубицы Caesar и «несколько сотен бомб». Об этом в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.
Французский лидер также анонсировал свой визит в Киев в феврале. В ходе него Макрон планирует обсудить с украинским руководством поставки вооружений, а также заключить между Францией и Украиной соглашение, содержащее элементы гарантий безопасности.
«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.
Страны G7 договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе. Первой из государств «Большой семерки» договор о гарантиях безопасности с Киевом подписала Великобритания.