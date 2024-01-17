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Макрон: Франция поставит Украине около 40 ракет SCALP и «сотни бомб»

Париж планирует передать Киеву около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, самоходные гаубицы Caesar и «несколько сотен бомб». Об этом в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.

Макрон пообещал поставить Украине 40 ракет SCALP и «сотни бомб»
© globallookpress.com

Французский лидер также анонсировал свой визит в Киев в феврале. В ходе него Макрон планирует обсудить с украинским руководством поставки вооружений, а также заключить между Францией и Украиной соглашение, содержащее элементы гарантий безопасности.

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«Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», — сказал Макрон.

Страны G7 договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе. Первой из государств «Большой семерки» договор о гарантиях безопасности с Киевом подписала Великобритания.

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