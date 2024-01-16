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В США пока не планируют отправку новых пакетов помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данном этапе у США нет планов по отправке новой военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США пока не планируют отправку новых пакетов помощи Украине
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Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. Он уточнил, что на выделение новой помощи у США пока нет бюджетных средств. При этом Кирби ещё раз подчеркнул важность одобрения запроса на дополнительное финансирование, поскольку Вашингтон, по его словам, заинтересован в продолжении поддержки Киева.

«Он (пакет военной помощи Украине от 27 декабря — прим. ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — заявил он.

Ранее страны-члены НАТО приняли решение продолжить военную и экономическую помощь Украине.

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