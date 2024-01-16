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Столтенберг: на Украине идет конфликт на истощение

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на Украине идет конфликт на истощение. Об этом пишет Bloomberg.

Столтенберг: на Украине идет конфликт на истощение
© globallookpress.com

Журналисты встретились с генсеком на полях ВЭФ в Давосе и попросили рассказать о ситуации на Украине.

Столтенберг отметил, что Западу следует развертывать на Украине новые системы, а также следить за тем, чтобы у украинских военных было «достаточно боеприпасов, достаточно запчастей».

Ранее генсек НАТО рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в рамках украинского кризиса остается крайне тяжелой для ВСУ.

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Российская армия ведет очень активные боевые действия, наращивает силы на ряде направлений, заметил Столтенберг. На фоне этого, подчеркнул он, не следует недооценивать Россию.

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