Столтенберг: на Украине идет конфликт на истощение
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на Украине идет конфликт на истощение. Об этом пишет Bloomberg.
Журналисты встретились с генсеком на полях ВЭФ в Давосе и попросили рассказать о ситуации на Украине.
Столтенберг отметил, что Западу следует развертывать на Украине новые системы, а также следить за тем, чтобы у украинских военных было «достаточно боеприпасов, достаточно запчастей».
Ранее генсек НАТО рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в рамках украинского кризиса остается крайне тяжелой для ВСУ.
Российская армия ведет очень активные боевые действия, наращивает силы на ряде направлений, заметил Столтенберг. На фоне этого, подчеркнул он, не следует недооценивать Россию.
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