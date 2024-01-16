Столтенберг: на Украине идет конфликт на истощение

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на Украине идет конфликт на истощение. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты встретились с генсеком на полях ВЭФ в Давосе и попросили рассказать о ситуации на Украине.

Столтенберг отметил, что Западу следует развертывать на Украине новые системы, а также следить за тем, чтобы у украинских военных было «достаточно боеприпасов, достаточно запчастей».

Ранее генсек НАТО рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в рамках украинского кризиса остается крайне тяжелой для ВСУ.