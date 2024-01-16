Столтенберг прокомментировал планы Трампа выйти из НАТО

США останутся членом НАТО, независимо от результатов выборов, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

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Он прокомментировал планы бывшего американского президента Дональда Трампа выйти из НАТО. «Уверен, что, независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах, США останутся сильным и важным союзником в НАТО. Потому что иметь более 30 друзей и союзников — в интересах безопасности США», — отметил руководитель.

Он напомнил, что партии в Конрессе поддерживают НАТО. Столтенберг указал, что Трамп ранее не был доволен инвестициями Европы в НАТО, но теперь союзники это делают.