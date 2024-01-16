В ЦАХАЛ удивились протяженностью тоннелей  в Газе

Система транспортных и промышленных тоннелей, построенных палестинским движением ХАМАС под сектором Газа, может быть значительно больше, чем предполагалось, пишет газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

По данным газеты, в ЦАХАЛ были удивлены протяженностью, глубиной и качеством сети туннелей под Газой.

В частности, выяснилось, что по некоторым тоннелям можно проехать на машине. Тоннель под больницей тянулся почти на три футбольным полям. Под домом командира ХАМАС израильские военные обнаружили винтовую лестницу, ведущую в тоннель глубиной примерно семь этажей.

Кроме того, израильтяне удивились тому, что специалисты движения использовали при прокладке путей самое современное оборудование.

Авторы статьи напомнили, что в декабре военные эксперты оценивали протяженность системы в 250 миль (402 км). В настоящее время они полагают, что общая протяженность сети составляет от 350 до 450 миль (от 563 до 724 км).

Сеть тоннелей также обеспечена большим количеством шахт — израильские военные по состоянию на 16 января насчитали 5700 отдельных входов в систему.

Обозреватели уточнили, что проверить эти данные не представляется возможным. Вместе с тем, добавили они, не подлежит сомнению то, что ХАМАС предпринял гигантские усилия для милитаризации анклава, а израильская разведка недооценила масштабы работ.