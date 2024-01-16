Помощник Байдена Салливан заявил, что Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ

«Соединенные Штаты и наши партнеры будут продолжать поддерживать их (Украину). Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в выделении необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения. Мы наращиваем собственную военно-промышленную базу, лишая Россию доступа к важнейшим ресурсам, необходимым ей для того, чтобы сделать то же самое», — заявил также Салливан.