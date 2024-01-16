Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин констатировал полный и абсолютный провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). ТАСС
Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне специальной военной операции находится у российских военнослужащих. Lenta.ru
Президент напомнил, что Украина отказалась от мирных переговоров с Россией. Москва24
По словам главы государства, если бы не «придурки» на Украине, то конфликт давно бы закончился. News.ru
"Не хотят - не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас имеет место быть - а сейчас совершенно очевидно: не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил - если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый очень серьезный удар", - предупредил Путин. Российская газета
Кроме того, Путин дал определение формулы мира Зеленского. «Формула мира Зеленского - это запретительные требования для переговоров», - заявил он. ТК "Звезда"
Глава РФ уверен, что россиян невозможно победить. Газета.Ru