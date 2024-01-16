Столтенберг назвал главную и неизменную задачу НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс носит и продолжит носить региональный характер, вопреки стремлениям стран Запада направить работу блока на Китай и азиатские государства в целом. Соответствующее заявление генсек сделал в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

© Вечерняя Москва

— НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам. Безопасность более не является региональным вопросом, это вопрос глобальный, — заявил Стотенберг.

По словам генсека НАТО, не альянс переключается на Азию, а Китай начинает приближаться к Арктике и Африке в рамках контроля их инфраструктуры, передает РИА Новости.

До этого Йенс Столтенберг сообщил, что на украинском фронте сложилась крайне тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины. Россия ведет атаку, и ее силы не стоит недооценивать.