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«Является и останется»: Столтенберг назвал главную и неизменную задачу НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс носит и продолжит носить региональный характер, вопреки стремлениям стран Запада направить работу блока на Китай и азиатские государства в целом. Соответствующее заявление генсек сделал в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Столтенберг назвал главную и неизменную задачу НАТО
© Вечерняя Москва

— НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам. Безопасность более не является региональным вопросом, это вопрос глобальный, — заявил Стотенберг.

По словам генсека НАТО, не альянс переключается на Азию, а Китай начинает приближаться к Арктике и Африке в рамках контроля их инфраструктуры, передает РИА Новости.

До этого Йенс Столтенберг сообщил, что на украинском фронте сложилась крайне тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины. Россия ведет атаку, и ее силы не стоит недооценивать.

В начале января лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для наступления мира необходимо развалить Североатлантический альянс, который ведет «разрушительную политику».

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