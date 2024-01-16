Ситуация в настоящее время на фронте на Украине чрезвычайно тяжелая для украинской армии, Россию нельзя недооценивать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. ТАСС

«Русские атакуют. Контрнаступление, которое украинцы запустили летом, не дало тех результатов, на которые все надеялись. Россия сейчас наращивает силы, серьезно атакуя. Это серьезно, мы не должны недооценивать Россию», — сказал он. Газета.Ru