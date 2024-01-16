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США и Британия нанесли удары по центру Йемена

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам инфраструктуры в провинции Эль-Байда в центре Йемена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

США и Британия нанесли удары по центру Йемена
© globallookpress.com

По данным агентства, в ноябре бойцы военизированного движения «Ансар Алла» на фоне операции ЦАХАЛ в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море. Это привело к усложнению логистики, увеличению транспортных расходов.

США и их союзники с тем, чтобы устранить угрозу судоходству, начали военную операцию.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Соединенное Королевство нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Повторные удары, по инфраструктуре движения в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда, были нанесены 14 января.

В ответ на действия коалиции хуситы произвели ряд атак на военные и торговые корабли США. По неподтвержденным данным, было потоплено американское военное судно.

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