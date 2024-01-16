В Латвии пообещали Украине дроны примерно из 20 стран

Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины дронами. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс в беседе с Bloomberg.

© Lenta.ru

«Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено на Украину», — сказал он.

Министр обороны добавил, что планируется передать Киеву «тысячи» новых беспилотников. По его словам, создание коалиции находится на стадии, когда в ней числятся почти 20 партнеров.

Ранее российские военнослужащие поразили предприятие, производящее украинские беспилотники, в районе Чугуева Харьковской области. Кроме того, войска России поразили четыре склада топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).