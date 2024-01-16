MWM: Словакия получила истребители F-16 в самой опасной модификации

Военно-воздушные силы (ВВС) Словакии получили два истребителя F-16 Block 70, которая является одной из самых опасных модификаций данного самолета. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, истребитель Block 70 является один из самых обновленных вариантов F-16. Отмечается, что это истребители поколения 4+ с авионикой, не уступающей новейшим истребителям-невидимкам F-35.

MWM пишет, что они «являются самыми совершенными из когда-либо произведенных F-16».

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что на Украине начали готовить аэродромы к приему истребителей F-16. По словам замминистра, аэродромы готовят в условиях режима постоянного использования инфраструктуры для выполнения боевых задач.