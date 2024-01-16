Великобритания заявила о новом нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявил о новом нападении на судно у берегов Йемена. Об этом пишет ТАСС.

«Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — приводит издание сообщение центра.

В свою очередь британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, заявила сегодня о попадании у берегов Йемена ракеты в сухогруз Zogarafia, который ходит под флагом Мальты.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. В ночь на 12 января США и Британия нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов. Президент Джо Байден заявил, что удары «являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет».