$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Великобритания заявила о новом нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявил о новом нападении на судно у берегов Йемена. Об этом пишет ТАСС.

«Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене», — приводит издание сообщение центра.

В свою очередь британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, заявила сегодня о попадании у берегов Йемена ракеты в сухогруз Zogarafia, который ходит под флагом Мальты.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. В ночь на 12 января США и Британия нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов. Президент Джо Байден заявил, что удары «являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет».

США озвучили цели ударов по Йемену

После чего военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что шиитское движение «Ансар Алла» считает законными целями для атак все корабли США и Великобритании, которые наносили удары по территории Йемена. Сариа также заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли США, Великобритании и Израиля в водах Красного и Аравийских морей.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости