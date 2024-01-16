Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Lenta.ru

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - привели в Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. ТАСС

Отмечается, что продолжительность полета составила около семи часов. Сопровождение ракетоносцев обеспечивали самолёты Су-35С и Су-30СМ ВКС России. RT на русском