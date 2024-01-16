Минобороны РФ сообщило об уничтожении танков Leopard 2 на купянском направлении

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 3 танка, из которых 2 танка Leopard 2 и 2 пикапа", - сообщили в Минобороны.