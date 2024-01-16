Военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом 16 января сообщается на странице Министерства обороны России в соцсетях.
Киев запустил дрон самолетного типа в сторону приграничного региона около 13:40 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно поразили цель, добавили в ведомстве.
Инцидент имел место в Суземском районе, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, после уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью российская система ПВО перехватила 12 беспилотников Украины над Белгородской и Воронежской областями. На территории последней упавшие обломки сбитого дрона повредили 35 квартир в трех многоэтажках. В местной школе развернули пункт временного размещения для жителей.