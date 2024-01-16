СМИ: финских бизнесменов обвинили в поставке военных товаров в Россию

Более 20 финских компаний продолжают поставлять в Россию продукцию, которую можно использовать в военной сфере. Об этом сообщает Yle со ссылкой на таможенные документы.

По данным Yle, речь идет о небольших логистических и экспедиторских фирмах, принадлежащих «россиянам по происхождению». Эти компании в основном работают на юго-востоке Финляндии неподалеку от границы и в Вантаа, где расположен аэропорт и крупные логистические центры.

Yle утверждает, что клиенты этих компаний связаны с российской военной промышленностью или разведкой.

По данным издания, в таможенных документах есть информация о поставках этими фирмами в Россию датчиков, дизельных двигателей, топливных насосов, трансмиссионного оборудования, оборудования для анализа сигналов, синтезаторов частот, деталей для печатных плат, оптических устройств и вольтметров, деталей двигателей — подшипников и клапанов. На эту продукцию в момент поставок не распространялись западные санкции.

Компании либо экспортируют товары в Россию напрямую, либо выступают посредниками между иностранным продавцом и российским покупателем, отмечает Yle.

В конце 2023 года сообщалось, что МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России. Всего в МИД поступило более 500 запросов о таких исключениях.