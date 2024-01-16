Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа

Южные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

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По последним данным, всего было выпущено около 50 ракет. На публикуемых кадрах запечатлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Как уточняет портал Ynet, обстрелу подвергся город Нетивот на юге страны. Сообщается, что ракета попала в здание магазина. Информация о возможных пострадавших не приводится.