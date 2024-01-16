СМИ: около 50 ракет выпустили из сектора Газа по югу Израиля
Порядка 50 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по южной части Израиля во время последнего мощного ракетного залпа во вторник утром. Такие данные приводит 12-й канал израильского телевидения.
По его информации, основной удар пришелся по городу Нетивот, расположенному в 11 км к востоку от границы с палестинским анклавом. Как сообщает 12-й канал, в городе было по меньшей мере одно прямое попадание по нежилому зданию, осколки от ракет упали в разных районах Нетивота, сообщений о пострадавших пока не поступало.
Согласно данным телеканала, ракеты запускались из центральной части сектора Газа, откуда, по его утверждению, накануне были выведены подразделения израильской армии. Военные этот обстрел пока не комментируют.