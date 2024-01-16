Стало известно о сотнях работающих в интересах ВСУ спутников НАТО

Против России и ее Вооруженных сил в интересах Украины работают несколько сотен спутников НАТО. Об этом стало известно из интервью журналу «Международная жизнь» советника министра обороны РФ Сергея Шойгу, действительного государственного советника III класса Андрея Ильницкого.