Целью ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области был военный аэродром Шилово. Отмечается, что все беспилотники летели в его сторону.

«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово», — сообщил telegram-канал Mash.

Там добавили, что все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, при этом пять из них были сбиты, три — подавлены средствами РЭБ.