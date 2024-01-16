Mash: целью атаки ВСУ на Воронеж стал аэропорт Шилово
Целью ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области был военный аэродром Шилово. Отмечается, что все беспилотники летели в его сторону.
«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово», — сообщил telegram-канал Mash.
Там добавили, что все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, при этом пять из них были сбиты, три — подавлены средствами РЭБ.
Попытки атак беспилотниками по Воронежской области были совершены 16 января. В результате пострадала 10-летняя девочка. Губернатор региона сообщал, что ей была оказана необходимая помощь. Кроме того, в результате ночного налета украинских беспилотников пострадали 35 квартир, передает Life.