Управляемая ракета "Вихрь-1" впервые нашла иностранного покупателя

Разработанный в Туле противотанковый авиационный комплекс "Вихрь-1" впервые нашел иностранного покупателя. Уже заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет в дружественную страну.

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Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников". Здесь отметили, что объем выпуска в дивизионе спецтехники, где и производят ракеты, увеличился на 45 процентов.

"Вихрь-1" уже продемонстрировал свои качества в ходе спецоперации. В концерне заявили, что вероятность поражения цели составила 0,9 единицы благодаря лазерной системе наведения. Для сравнения, у другого вооружения этот коэффициент составляет 0,6-0,8 единицы.

"РГ" писала, что концерн "Калашников" досрочно выполнил контракт на поставку Минобороны РФ управляемых ракет "Вихрь-1". До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.