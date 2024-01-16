Управляемая ракета "Вихрь-1" впервые нашла иностранного покупателя
Разработанный в Туле противотанковый авиационный комплекс "Вихрь-1" впервые нашел иностранного покупателя. Уже заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет в дружественную страну.
Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников". Здесь отметили, что объем выпуска в дивизионе спецтехники, где и производят ракеты, увеличился на 45 процентов.
"Вихрь-1" уже продемонстрировал свои качества в ходе спецоперации. В концерне заявили, что вероятность поражения цели составила 0,9 единицы благодаря лазерной системе наведения. Для сравнения, у другого вооружения этот коэффициент составляет 0,6-0,8 единицы.
"РГ" писала, что концерн "Калашников" досрочно выполнил контракт на поставку Минобороны РФ управляемых ракет "Вихрь-1". До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.
"Вихрь-1" - противотанковый авиационный комплекс. Разработан в Конструкторском бюро приборостроения в Туле. Вооружение с лазерной системой наведения устанавливают на военные вертолеты. Ракета оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, которая позволяет ей поражать бронетехнику, оснащенную динамической защитой, в том числе и танки. "Вихрь-1" за 25 секунд преодолевает восемь километров