Кулеба: ВСУ будут сражаться с лопатами при отсутствии поставок оружия
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут воевать с лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие. Об этом в интервью телекомпании ABC заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В ходе беседы у Кулебы спросили, как разногласия в Вашингтоне относительно выделения новой помощи Киеву сказываются на ситуации в украинской армии. Министр в ответ заявил, что «время уходит», но не «приверженность и решимость защищать свою страну».
«Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — сказал он.
Напомним, что ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украины из-за отсутствия бюджетных средств на подобные программы. Он отметил, что критически важно, чтобы Конгресс США одобрил дальнейшее финансирование Украины в ближайшее время, поскольку необходимость ВСУ в вооружениях «сейчас острая».