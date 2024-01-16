Кулеба: ВСУ будут сражаться с лопатами при отсутствии поставок оружия

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут воевать с лопатами, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие. Об этом в интервью телекомпании ABC заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе беседы у Кулебы спросили, как разногласия в Вашингтоне относительно выделения новой помощи Киеву сказываются на ситуации в украинской армии. Министр в ответ заявил, что «время уходит», но не «приверженность и решимость защищать свою страну».

«Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — сказал он.