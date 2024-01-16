Мобилизация: последние новости на сегодня 16 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 января 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизованные из Татарстана поблагодарили за костюмы, спасающие от тепловизоров

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Мобилизованные из Рыбно-Слободского района Татарстана получили от волонтеров комплекты специального обмундирования, маскировочные сети и сухие супы. Все припасы были переправлены в зону СВО. Об этом пишет «Республика Татарстан».

Как говорится в публикации, женщины-волонтеры изготавливают сухие супы из ингредиентов, которые сами выращивают на огородах. Они приобрели электросушилки и изготовили консервации, которые в условиях фронтовой жизни можно просто развести горячей водой и с удовольствием пообедать.

Кроме того, волонтеры шьют по предварительному заказу спецкостюмы, которые помогают скрыться от тепловизора. Специальная ткань прячет бойца во время выхода в разведку.

Патриотический флэшмоб на ледовой площадке прошел в деревне Яблонево

Традиционный рождественский кубок по хоккею прошел на льду спортивной площадки в Каменском районе. Мероприятие посвятили военнослужащим, которые сражаются на Украине, пишет «Тульские известия».

Главный судья соревнований Сергей Степанов поздравил всех с праздниками, пожелал добра, мира и удачи. Он также сказал слова поддержки в адрес российских солдат, выполняющих задачи специальной военной операции, и пожелал им вернуться домой.

«Среди бойцов СВО есть и наши земляки — мобилизованные и контрактники, ребята, которыми мы гордимся, которые своим мужеством, патриотизмом, чувством долга являются примером для сегодняшней молодежи», — подчеркнул он.

Участники СВО смогут бесплатно получить участок земли в Забайкалье

Новый закон вступил в силу в Забайкалье. Участникам специальной военной операции, которые награждены орденами РФ или получили звание Героя России, доступно бесплатное оформление в собственность земельного участка на территории региона. Об этом пишет RuNews.ru.

Как говорится в публикации, на такую же льготу могут претендовать члены семей воинов Героев России или награжденных орденами РФ, погибших или умерших из-за травм, полученных в ходе военного конфликта.