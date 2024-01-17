На дистанции 20 метров: Штурмовик рассказал о бое под Авдеевкой

- Если видели блиндаж - кидали туда гранату или стреляли из подствольника, - вспоминает Макс. - Но когда противник отступил с позиций, на нас посыпалось все, что было у ВСУ: мины, кассеты, дроны, выкатился и начал стричь над головами посадку "Бредли". У меня за спиной разорвалась мина - тихая, НАТОвская. Броник выдержал только благодаря дополнительной защите: помимо стандартных плит, он был обвешан кевларом. А вот руку мне перебило. В общем, на позиции, с которых ушли ВСУ, зашла группа, следующая за нами, а нам пришлось откатиться: из восьми человек нашей штурмовой группы двое оказались "двухсотыми", к сожалению, двух ребят мы потеряли, и шестеро - "трехсотыми". Я забрал с собой двух раненых бойцов. К пункту эвакуации пришлось идти по полю четыре километра днем и под украинскими дронами, - рассказывает Макс.