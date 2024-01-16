На Украине рассказали о новой уловке бегущих из страны уклонистов

Ведомство уточняет, что пограничники в селе Топалы в Одесской области задержали двух уклонистов в белых маскхалатах, они пытались попасть в Молдавию. В публикации также указано, что на местных маркетплейсах цена камуфлирующего костюма достигает не менее тысячи гривен (25 долларов) за штуку.

Агентство напоминает, что на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну на период действия военного положения. Повестку при этом могут вручить в самых разных местах: в кафе, на улицах, на автозаправках. Вручить ее может как представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, так и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.