Аналитик рассказал об использовании искусственного интеллекта в оружии

Искусственный интеллект (ИИ) управляет многими системами вооружений уже сегодня, в том числе, дронами, крылатыми ракетами. В оружии будущего ИИ будет использоваться еще активнее, что вызывает серьезные опасения у многих специалистов. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Системы искусственного интеллекта становятся все более совершенными

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Прохватилов рассказал, что недавно исследователи из Google DeepMind и Стэнфордского университета представили первого в мире робота-домработницу, который способен выполнять сложные манипулятивные задачи: помыть кастрюлю, пожарить креветки, вызвать лифт.

«Военный аналитики считают создание этого робота прорывом, сопоставимым с революцией чат-ботов. Дело в том, что высококогнитивные процессы, как у ChatGPT, требуют относительно мало вычислений. А вот для сенсомоторных, то есть, движения, необходимы огромные вычислительные ресурсы», — объяснил аналитик.

Эта разработка, по мнению Прохватилова, может быть использована для создания мощных военных роботов, способных к самостоятельному выполнению ряда задач, с которыми не справляются, к примеру, современные беспилотники.

«Сегодня беспилотники могут сбиваться различными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На базе наработок Google можно создать боевого робота с сенсомоторными навыками, который найдет цель, доставит к ней условный заряд и взорвет его. И, поскольку такие системы не управляются привычным образом, остановить их оперативно невозможно», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Россия пошла по пути защиты от оружия с ИИ

По словам Прохватилова, отечественные специалисты сосредоточены на методах защиты от подобного оружия.

Самые серьезные аналитики, и наши, и иностранные, считают, что разработки ИИ в военных целях могут быть крайне опасны. Поэтому мы должны думать о методах защиты как населения, так и вооруженных сил. Шансов сравняться с китайцами и американцами у нас пока нет, вычислительные мощности значительно меньше Владимир Прохватилов военный аналитик

Искусственный интеллект может помочь в разработке нового оружия

Американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT, сняла запрет на применение чат-бота в военных целях. Предполагается, что теперь ИИ смогут использовать для разработки оружия и в рамках военных действий.

«Искусственный интеллект может усовершенствовать существующие виды оружие, — предположил Прохватилов. — Скажем, он сможет создать нормально летающие гиперзвуковые ракеты. Или вот лунный аппарат дал сбой — его можно доработать. Системы ИИ способны очень быстро обрабатывать информацию о дефектах и так же быстро находить методы их устранения».

Аналитик заключил, что системы искусственного интеллекта остаются достаточно непредсказуемыми, что делает их потенциально опасными для человечества.