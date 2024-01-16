Германии необходимо начать военные действия против России, чтобы навести страх среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва, объяснил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Французский политик предрек начало беспорядков в феврале 2024 года и их пика в 2025 году в связи с взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран.

По его словам, военный план, якобы разработанный бундесвером, «крайне точный» и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва.

«Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал Филиппо.

Ранее издание Bild сообщило, что Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. Согласно сценарию немецкого ведомства, открытое военное противостояние между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года, причем предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Министерство обороны Германии отказалось подтвердить информацию о сценариях конфликта в Прибалтике, но заявило, что рассматривает угрозы военного конфликта со стороны России.