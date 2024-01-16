Военная база и консульство США подверглись атаке в Ираке
Военно-воздушная база США возле города Эрбиль подверглась обстрелу. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на портал Shafaq News.
Также нападению подверглось и консульство США в Эрбиле. Очевидцы делятся между собой кадрами с места событий, они также сообщили о нескольких взрывах в окрестности консульства.
Агентство Shafaq уточняет, что работа аэропорта, расположенного неподалеку, приостановлена.
Ответственность за этот инцидент взял на себя Корпус стражей исламской революции.
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