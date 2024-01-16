Военная база и консульство США подверглись атаке в Ираке

Военно-воздушная база США возле города Эрбиль подверглась обстрелу. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на портал Shafaq News.

Также нападению подверглось и консульство США в Эрбиле. Очевидцы делятся между собой кадрами с места событий, они также сообщили о нескольких взрывах в окрестности консульства.