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ЕС осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты

Европейский союз осудил запуск баллистической ракеты, осуществленный 14 января военными Северной Кореи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы.

ЕС осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты
© globallookpress.com

В Брюсселе отметили, что Пхеньяну следует прекратить действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его пределами.

Единственный путь к устойчивому мира на полуострове лежит только через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами, подчеркнули дипломаты.

В ведомстве пояснили, что ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении процесса, «направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова».

Ранее представитель Минобороны Японии заявил протест КНДР из-за ракеты, которая упала за пределами экономической зоны страны.

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