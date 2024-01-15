ЕС осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты

Европейский союз осудил запуск баллистической ракеты, осуществленный 14 января военными Северной Кореи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы.

В Брюсселе отметили, что Пхеньяну следует прекратить действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его пределами.

Единственный путь к устойчивому мира на полуострове лежит только через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами, подчеркнули дипломаты.

В ведомстве пояснили, что ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении процесса, «направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова».