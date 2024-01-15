В Белгородской области сработали системы ПВО

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По его словам, повреждения получили два частных домовладения: у них выбиты окна. Кроме того, повреждена хозпостройка.