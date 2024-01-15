Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза боевых действий на севере Газы завершилась, также вскоре закончатся интенсивные бои на юге анклава.

Слова Галанта приводит The Times of Israel.

Как сообщает газета, израильские войска уже с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы «после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе».

«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится», — сказал Галлант, комментируя ситуацию в районе Хан-Юниса.