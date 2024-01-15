Эстония предложила способ помочь Украине победить Россию

«Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, чувства уверенности не дали, и теперь это одна из причин недостаточного объема производства», — рассказал директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.