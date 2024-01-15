$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Российский истребитель получит дезинформационно-искажающую окраску

Для истребителя Су-75 Checkmate запатентована особая дезинформационно-искажающая окраска. Газета.Ru

«Дезинформационно-искажающая окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба», — говорится в описании патента. ТАСС

Там же указано, что подобная маскировка «предназначена для искажения силуэта самолета с визуальной подменой его на силуэт самолета другого типа и меньшей размерности для затруднения визуальной идентификации и одновременной маскировки этого силуэта на фоне подстилающей земной поверхности и облаков». Lenta.ru

Российский истребитель получит дезинформационно-искажающую окраску
© РИА Новости
Военные новости
Обзор медиа