Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области

Аварийная посадка вертолета на участке трассы М3 в Брянской области привела к обрыву высоковольтной линии. Пострадавших нет, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

По его словам, вертолет совершил аварийную посадку на трассу около Севского района. Пострадавших в результате нее не было, но четыре района области — Севский, Суземский, Брасовский и Комаричский — лишились света из-за обрыва проводов.

«В настоящее время в двух районах, Брасовском и Комаричском, электричество восстановлено за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время», — пояснил Александр Богомаз.