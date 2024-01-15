В Днепре хотят создать группы для розыска военнообязанных

Власти украинского города Днепра (ранее - Днепропетровск) предлагают создать группы для розыска и оповещения военнообязанных с привлечением сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). ТАСС
Отмечается, что такая норма предусматривается документом, который пока не был принят. В соответствии с ней местные власти предлагают развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе сотрудников военкоматов. Lenta.ru
«Судя по структуре таких участков, «оповещением» собираются заниматься, в том числе, по местам проживания и работы мужчин», — говорится в публикации. RT на русском