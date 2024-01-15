Раскрыты подробности выживания российского военного с бойцом ВСУ в блиндаже

«Украинец помог перевязать раны. Мы с ним не разговаривали особо, не интересовались, как зовут. Он меня, может, и понимал, но я его нет. Я по-русски говорил, а у него вообще русских слов не было, только маты. Материл командование свое, что оставили. Прожили мы с ним где-то дня три-четыре, потом в один момент он ушел из жизни», — рассказал Бабка.