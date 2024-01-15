В Минобороны ФРГ заявили о серьезной угрозе со стороны РФ

Минобороны Германии не подтверждает и не комментирует сообщения о якобы «секретном плане» атаки России на НАТО, однако воспринимает угрозу со стороны РФ серьезно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ведомства на пресс-конференции кабмина.

Ранее таблоид Bild заявил, что Минобороны Германии якобы рассматривает «гибридное нападение России» на восточный фланг НАТО как один из гипотетических сценариев возможного конфликта альянса и РФ. В своей публикации издание сослалось на некий секретный документ, который имеет пометку «только для служебного пользования».

«Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать эти сообщения. Разумеется, мы занимаемся вызовами в сфере безопасности, к которым относится и угроза со стороны России», — сказал представитель, подчеркнув, что Берлин серьезно воспринимает угрозу.

Он добавил, что Германия в ответ на исходящую от России угрозу проводит военные учения, а также приняла решение разместить военную бригаду на территории Литвы.

Напомним, что ранее в Минобороны в ответ на запрос Bild ответили, что рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневной работы министерства. Это необходимо для тренировок солдат и подготовке их к различным ситуациям.