МО РФ: США занимались "биологическим шпионажем" у границ Китая, Турции и Пакистана

"Были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.