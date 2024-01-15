Пушилин: Киев пытается не допустить восстановления городов в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев делает всё для того, чтобы не допустить восстановления городов в ДНР.

«Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку», — цитирует его РИА Новости .

По словам Пушилина, украинцы на фронте направляют весь имеющийся у них ресурс не на бои, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, так как после этого последуют строительные и восстановительные работы, а также запуск предприятий.