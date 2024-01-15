Минобороны: Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Россией и Ираном, сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонного разговора министра обороны России Сергея Шойгу со своим иранским коллегой Мохаммадом Аштиани. ТАСС