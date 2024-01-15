В МИД Польши оценили идею размещения немецких войск в стране

Польша согласна разместить немецкие войска на своей территории, если Берлин сделает соответствующий запрос. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил замглавы МИД страны Анджей Шейна.

По его словам, на фоне вооруженного конфликта на Украине, Варшаве пригодится любая помощь и сотрудничество со стороны союзников.

«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал Шейна.