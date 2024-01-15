В МИД Польши оценили идею размещения немецких войск в стране
Польша согласна разместить немецкие войска на своей территории, если Берлин сделает соответствующий запрос. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил замглавы МИД страны Анджей Шейна.
По его словам, на фоне вооруженного конфликта на Украине, Варшаве пригодится любая помощь и сотрудничество со стороны союзников.
«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал Шейна.
Напомним, что сейчас на территории Польши уже размещены американские военные. Первый постоянный гарнизон армии США появился еще весной 2023 года, после чего стало известно, что численность контингента достигла 10 тысяч. Подразделение создали благодаря решению президента Соединенных Штатов Джо Байдена.